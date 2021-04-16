Незаконную продажу сигарет и алкоголя выявили в Ошской и Чуйской областях

В Кыргызстане выявили очередные факты незаконной продажи табачной и алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

По ее данным, в Узгенском районе Ошской области изъяли 2 тысячи 910 пачек сигарет без акцизных марок. В Сокулукском районе Чуйской области нашли магазин, где продавали алкоголь без лицензии, изъято 760 бутылок.

В отношении субъектов предпринимательства примут меры согласно законодательству.

«Налоговая служба призывает граждан при обнаружении контрафактных или поддельных сигарет, а также алкогольной продукции с поддельными акцизными марками или без них, обращаться в местный налоговый орган, а также по номеру 116 или на горячую линию по номеру 0779613189 (Whatsapp)», — подчеркнули в ведомстве.