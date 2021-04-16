В ГУ «Унаа» получали взятки за прохождение экзаменов по вождению

В Государственном учреждении «Унаа» выявлена коррупционная схема при приеме квалификационных экзаменов на получение гражданами водительских удостоверений. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что должностные лица ГУ «Унаа» в сговоре с преподавателями автошкол путем удаленного доступа к автоматизированной системе тестирования водительского состава манипулировали результатами экзаменов. В итоге водительские удостоверения выдавались людям, не прошедшим соответствующую подготовку в автошколах.

«Установлены факты систематического получения начальниками ГУ «Унаа» города Оша — А. А. М. и Ошской области — А. Б. Ж. денег от выпускников автошкол в сумме 5 тысяч сомов за «успешное» прохождение экзаменов, в результате чего в данных подразделениях ГУ «Унаа» все выпускники с первого раза сдавали экзамены и получали водительские удостоверения. ГКНБ неоднократно информировал руководство ГРС о коррупционных проявлениях при выдаче водительских удостоверений с предложениями по их устранению. Проводится соответствующая работа по установлению аналогичных схем в других территориальных подразделениях ГУ «Унаа», — сообщили в ГКНБ.