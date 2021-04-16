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Происшествия

Цифра дня. 88 тысяч 299 нарушений ПДД зарегистрировали в Бишкеке за три месяца

В Бишкеке за три месяца зафиксировали 88 тысяч 299 нарушений ПДД. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

Отмечается, что нарушать Правила дорожного движения стали больше. В прошлом году на этот же период составили 29 тысяч 795 протоколов.

Больше всего нарушают ПДД по проекту «Безопасный город» — 1 тысяча 164 случая, за управление авто без прав остановили 1 тысячу 74 водителя, в пьяном виде за рулем находились 923 человека.

«За три месяца водителей оштрафовали на 121 миллион 621 тысячу сомов. Из них уже оплачено 26 миллионов 487 тысяч 430», — заключили в УПСМ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190297/
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