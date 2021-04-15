В Кеминском районе сбили радар стоимостью более 2 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщили в ГУОБДД Чуйской области.

По его данным, в селе Бообек на 90-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт 37-летний житель Кеминского района М. Б. на своем внедорожнике Lexus LX 470 сбил передвижной аппаратно-программный комплекс «Автопатруль-Радар» и скрылся.

Автомобиль задержан, доставлен на штрафную стоянку и передан следственному отделу. Назначены экспертизы.

Отмечается, что стоимость передвижного аппаратно-программного комплекса «Автопатруль-Радар» составляет 2 миллиона 324 тысячи 477 сомов.