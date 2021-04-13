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Происшествия

Внимание, розыск! В Бакай-Атинском районе пропал двухлетний Рамзан Айткулов

В Бакай-Атинском районе пропал двухлетний житель села Озгоруш Рамзан Айткулов. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Таласской области.

УВД Таласской области
Фото УВД Таласской области. В Бакай-Атинском районе пропал двухлетний житель села Озгоруш Рамзан Айткулов

По ее данным, ребенок пропал вчера в 15.30, когда играл возле дома на улице Субана, 150.

Для поисков мальчика задействовали более 80 сотрудников Таласского и Бакай-Атинского РОВД, шесть сотрудников МЧС. По предварительным данным, Рамзан Айткулов мог упасть в реку Талас.

Приметы: рост 55-65 сантиметров, плотного телосложения, короткие каштановые волосы, карие глаза. Был одет в черную водолазку, черные спортивные штаны, черные галоши.

Если вы можете помочь в поисках Рамзана Айткулова, милиция просит обращаться по номерам телефонов: 0345732314, 0342260547, 0701131396, 0701601629, 0779102153.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189860/
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