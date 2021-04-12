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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Кубанычбек Жумалиев отдал государству 1 миллиард сомов. Его отпустили

Депутат парламента Кубанычбек Жумалиев оплатил государству ущерб в размере 1 миллиарда сомов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что госкомитет внес ходатайство в Первомайский районный суд Бишкека об изменении меры пресечения нардепу.

«Получены достаточные доказательства для привлечения его к уголовной ответственности и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Кубанычбек Жумалиев добровольно передал в пользу государства коммерческие активы и недвижимость на общую сумму более 1 миллиарда сомов. Учитывая преклонный возраст и состояние здоровья Жумалиева, следствие внесло ходатайство об изменении меры пресечения на подписку о невыезде в Первомайский районный суд столицы», — сказали в ГКНБ.

Напомним, Кубанычбек Жумалиев подозревается в том, что он, будучи депутатом, злоупотребляя своим положением, незаконно получил лицензию на образовательную деятельность. Его водворили в СИЗО ГКНБ. Ранее сообщалось, что у Жумалиева выявили болезнь сердечно-сосудистой системы, он был этапирован в клинику «Бикард». Спустя несколько недель его вновь вернули в следственный изолятор.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189832/
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