В Бишкеке таксист сбил пешехода и скрылся. Его нашли и задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в автонаезде на пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции.

Фото УПСМ. Машина таксиста

По ее данным, вчера примерно в 19.30 в милицию поступило сообщение от 54-летней горожанки о том, что на пересечении улицы Курманджан Датки и проспекта Жибек Жолу ее сбили, а водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшую доставили в больницу.

Сотрудники УПСМ задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний таксист автомашины Honda Fit. Мужчину привезли в ГУВД Бишкека. Авто поставили на штрафстоянку.