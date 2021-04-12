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Происшествия

В Бишкеке таксист сбил пешехода и скрылся. Его нашли и задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в автонаезде на пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции.

УПСМ
Фото УПСМ. Машина таксиста

По ее данным, вчера примерно в 19.30 в милицию поступило сообщение от 54-летней горожанки о том, что на пересечении улицы Курманджан Датки и проспекта Жибек Жолу ее сбили, а водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшую доставили в больницу.

Сотрудники УПСМ задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний таксист автомашины Honda Fit. Мужчину привезли в ГУВД Бишкека. Авто поставили на штрафстоянку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189764/
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