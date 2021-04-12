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Сюжет: Семейное насилие

В Чуйской области мужчина избил пасынка и снял это на видео. Дело передано в суд

В мессенджере WhatsApp распространяется видео, на котором мужчина избивает маленького ребенка.

В пресс-службе МВД 24.kg сообщили, что факт зарегистрирован 23 февраля в Иссык-Атинском районе. С заявлением в милицию обратилась 25-летняя К.Б. Она просила принять меры в отношении своего сожителя, который избил ее сына, записал это на видео, а затем отправил ей в WhatsApp.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП. По подозрению в совершении этого преступления задержан 33-летний К.К. Он водворен в ИВС ОВД Иссык-Атинского района. Согласно заключению экспертизы, ребенку нанесен вред здоровью. Материалы направлены в Иссык-Атинский районный суд. В настоящее время по указанному факту проводятся судебные разбирательства», — сообщили в МВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189755/
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