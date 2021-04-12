В Бишкеке подросток ударил отчима ножом за то, что тот поднял руку на его маму

В Бишкеке по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержан 16-летний подросток. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района.

Уточняется, что 11 апреля примерно в 23.30 в милицию поступила информация о том, что в Национальный хирургический центр привезли пациента с ножевыми ранениями.

«Выяснилось, что в этот вечер потерпевшего ножом ранил пасынок за то, что отчим поднял руку на его маму. Ранения зафиксированы в области груди, живота и левого плеча. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Был задержан 16-летний подозреваемый М. Т. Он водворен в ИВС», — сообщили редакции.