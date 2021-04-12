11:24
USD 84.79
EUR 100.79
RUB 1.10
Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

В Бишкеке подросток ударил отчима ножом за то, что тот поднял руку на его маму

В Бишкеке по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержан 16-летний подросток. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района.

Уточняется, что 11 апреля примерно в 23.30 в милицию поступила информация о том, что в Национальный хирургический центр привезли пациента с ножевыми ранениями.

«Выяснилось, что в этот вечер потерпевшего ножом ранил пасынок за то, что отчим поднял руку на его маму. Ранения зафиксированы в области груди, живота и левого плеча. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Был задержан 16-летний подозреваемый М. Т. Он водворен в ИВС», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189733/
просмотров: 458
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке неизвестный ранил девушку ножом
Состояние пострадавших от взрыва дымовой шашки среднетяжелое. Осторожно, фото!
Вредные советы, или Как лайфхаки и метод ашара помогают учиться на удаленке
В городе Ош суд отпустил мужчину, который ударил ножом 25-летнюю девушку
В городе Ош ранен родственник Курсана Асанова
Задержаны автоугонщики-подростки, орудовавшие в Бишкеке и Чуйской области
В Бишкеке нашли четырех подростков, гулявших ночью без сопровождения родителей
Подростки на Иссык-Куле грабили автомобили. Подозреваемых задержали
Окровавленный мужчина на видео — предположительно, охранник Темира Сариева
Беспорядки в Бишкеке. Тилек Токтогазиев получил ранение на площади
Популярные новости
Жительница Иссык-Куля уехала от&nbsp;мужа. Ее&nbsp;нашли и&nbsp;вернули семье супруга Жительница Иссык-Куля уехала от мужа. Ее нашли и вернули семье супруга
Незаконное обогащение. Судья Мира Джеенбекова объяснила происхождение имущества Незаконное обогащение. Судья Мира Джеенбекова объяснила происхождение имущества
В&nbsp;Оше девушка сбежала и&nbsp;вышла замуж. Ее&nbsp;нашли в&nbsp;Сокулукском районе В Оше девушка сбежала и вышла замуж. Ее нашли в Сокулукском районе
Убийство Айзады. МВД выясняет, кто распространил фото тел девушки и&nbsp;похитителя Убийство Айзады. МВД выясняет, кто распространил фото тел девушки и похитителя
Бизнес
Почему водителям выгодно переходить на&nbsp;метан Почему водителям выгодно переходить на метан
MegaCom открыл велосезон-2021&nbsp;в городе&nbsp;Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
Определяйте местоположение своих близких за&nbsp;секунды Определяйте местоположение своих близких за секунды
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Оше Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Оше
12 апреля, понедельник
11:22
«Эль класико». Болельщики «Барселоны» считают, что их команду засудили «Эль класико». Болельщики «Барселоны» считают, что их к...
11:20
В Сокулуке женщина на Lexus врезалась в грузовик, водитель которого скончался
11:08
Местные выборы. У партий есть три дня, чтобы обжаловать итоги голосования
11:04
В Бишкеке подросток ударил отчима ножом за то, что тот поднял руку на его маму
10:57
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились четыре медработника