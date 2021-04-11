Подозреваемого в нападении с ножом на девушку задержали

Оперативники столичной криминальной милиции задержали подозреваемого, который накануне ночью напал с ножом на девушку. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

По его информации, 44-летнего Д. Ш. доставили в следственную службу и водворили в ИВС.

«При осмотре места происшествия оперативники обнаружили и изъяли вещественное доказательство — нож», — сообщили в ГУВД Бишкека.

Напомним, накануне в УВД Октябрьского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка К. Н. с просьбой принять меры в отношении неизвестного, который примерно в 00.30 на улице Сухэ-Батора нанес ей ножевые ранения в правое плечо и запястье.