Следователь вымогал взятку за фиктивное досудебное производство. Он задержан

Задержан следователь ОВД Аламединского района старший лейтенант милиции Д. Б., сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, задержание произвели при возврате ранее полученных им денежных средств в качестве взятки.

Установлено, что следственные органы инициировали фиктивное досудебное производство в отношении гражданина КР М. у. Т. На мужчину оказывали морально-психологическое давление, и через следователя получено $2 тысячи за прекращение досудебного производства.

«Во избежание огласки факта вымогательства представителями следственных органов мужчине были возвращены $1 тысяча 500. При возврате остальных $500 был задержан старший лейтенант милиции Д. Б. Материалы по данному факту зарегистрированы в ЕРПП по статье 326 «Вымогательство взятки» УК КР. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия», — проинформировали в ведомстве.