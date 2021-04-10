12:06
USD 84.79
EUR 100.79
RUB 1.10
Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

26-летний житель села Кыргыз-Чек изнасиловал семилетнюю девочку. Его задержали

В Кара-Суйском районе задержали подозреваемого в изнасиловании семилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

УВД Ошской области
Фото УВД Ошской области. Подозреваемый в изнасиловании

По ее данным, вчера примерно в 20.00 в милицию поступило сообщение об изнасиловании ребенка.

Оперативники в ходе розыска задержали 26-летнего жителя села Кыргыз-Чек Н. уулу А. Подозреваемый признал свою вину, он заключен под стражу. Назначены необходимые экспертизы.

Известно также, что семилетнюю девочку воспитывает бабушка. Ее мать находится на заработках в России.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189480/
просмотров: 504
Версия для печати
Материалы по теме
В Узгене женщина заявила об изнасиловании дочери. Милиция возбудила дело
Это было не на Алтае. Полиция прокомментировала видео с изнасилованием в бане
Изнасилование мальчика в бане. МВД Кыргызстана направило официальный запрос в РФ
Изнасилование 15-летней в Токмаке. Девочку передадут ее бабушке
Изнасилование 13-летней девочки. Дать оценку действиям судьи предлагают в ЖК
В Майлуу-Суу изнасиловали девочку. Дело передали в суд
Пьяный мужчина пытался изнасиловать девочку, соседи едва не устроили самосуд
Мужчину, насиловавшего 13-летнюю девочку, приговорили к 12,5 года тюрьмы
Подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки ищут в Ноокене
Отец насиловал 12-летнюю дочь. Обвинение добивается пожизненного заключения
Популярные новости
Похищение невесты в&nbsp;Бишкеке. Милиция нашла тела девушки и&nbsp;мужчины Похищение невесты в Бишкеке. Милиция нашла тела девушки и мужчины
В&nbsp;Бишкеке похитили девушку В Бишкеке похитили девушку
Жительница Иссык-Куля уехала от&nbsp;мужа. Ее&nbsp;нашли и&nbsp;вернули семье супруга Жительница Иссык-Куля уехала от мужа. Ее нашли и вернули семье супруга
Незаконное обогащение. Судья Мира Джеенбекова объяснила происхождение имущества Незаконное обогащение. Судья Мира Джеенбекова объяснила происхождение имущества
Бизнес
MegaCom открыл велосезон-2021&nbsp;в городе&nbsp;Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
Определяйте местоположение своих близких за&nbsp;секунды Определяйте местоположение своих близких за секунды
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Оше Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Оше
ФИФА готова финансировать строительство футбольного центра в&nbsp;Бишкеке ФИФА готова финансировать строительство футбольного центра в Бишкеке
10 апреля, суббота
12:00
Готовы ли вы к голосованию за новую редакцию Конституции. Тест Готовы ли вы к голосованию за новую редакцию Конституци...
11:51
26-летний житель села Кыргыз-Чек изнасиловал семилетнюю девочку. Его задержали
11:47
В Токмаке несовершеннолетние сестры-сироты получили квартиру
11:43
Местные выборы. Впервые введен избирательный залог для кандидатов в сельсоветы
11:41
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник