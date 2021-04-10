26-летний житель села Кыргыз-Чек изнасиловал семилетнюю девочку. Его задержали

В Кара-Суйском районе задержали подозреваемого в изнасиловании семилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

Фото УВД Ошской области. Подозреваемый в изнасиловании

По ее данным, вчера примерно в 20.00 в милицию поступило сообщение об изнасиловании ребенка.

Оперативники в ходе розыска задержали 26-летнего жителя села Кыргыз-Чек Н. уулу А. Подозреваемый признал свою вину, он заключен под стражу. Назначены необходимые экспертизы.

Известно также, что семилетнюю девочку воспитывает бабушка. Ее мать находится на заработках в России.