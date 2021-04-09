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Происшествия

В Чуйской области ищут пропавшую Наталью Худякову. В ГУВД рассказали подробности

В Чуйской области ищут без вести пропавшую Наталью Худякову. Информацию об этом распространяют в социальных сетях.

Девушка выехала из дома в селе Лебединовка 6 апреля и не вернулась.

В ГУВД Чуйской области подтвердили информацию. По данным милиции, 8 апреля в милицию с заявлением обратилась 38-летняя Я. Ю. с просьбой оказать содействие в поисках 40-летней Натальи Худяковой.

«Утром 6 апреля примерно в 04.30 женщина выехала из дома в селе Лебединовка на машине Honda Odyssey серебристого цвета и не вернулась. Выяснилось, что Наталья Худякова проживала на съемной квартире. Даны ориентировки по всем отделениям милиции Чуйской области и Бишкека. Установлено, что автомашина без вести пропавшей 6 апреля примерно в 18.35 задержана сотрудниками УОБДД в селе Люксембург. Наталья Худякова была в нетрезвом состоянии, о чем составлен протокол от 6 апреля. Автомашина водворена на штрафстоянку в городе Канте, а гражданка отпущена домой. Сейчас ее местонахождение неизвестно, ведутся оперативно-разыскные мероприятия», — сообщили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189412/
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