Незаконное обогащение. Судья Мира Джеенбекова объяснила происхождение имущества

Судья Бишкекского городского суда Мира Джеенбекова заявила, что информация, опубликованная ГКНБ о ее незаконном обогащении, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского горсуда.

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Уточняется, что Мира Джеенбекова была назначена на должность судьи Бишкекского горсуда 29 апреля 2016 года указом президента. Имущество было у нее и членов ее семьи еще до назначения.

«Судья отмечает, что дом, где 74 элитные квартиры и 10 парковочных мест, находится на земельном участке, принадлежащем мужу судьи, перешедшего к нему по договору дарения. На этом участке возведен жилой дом в соответствии с договором, заключенным между мужем судьи и застройщиком. Большая часть квартир в этом доме принадлежит дольщикам, которые внесли свои взносы в установленном порядке», — сказали в городском суде.

В ГКНБ начато досудебное производство по статье «Незаконное обогащение» УК КР в отношении судьи Бишкекского городского суда Миры Джеенбековой. По версии следствия, для сокрытия следов преступно нажитой недвижимости она оформляла необходимые договоры купли-продажи на близких родственников и других подставных лиц, которые не имели каких-либо подтвержденных законных источников дохода.

Отметим, что Мира Джеенбекова приходится родной сестрой бывшему председателю ФУГИ и экс-депутату парламента Равшану Джеенбекову.