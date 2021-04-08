В Бишкеке мужчина похитил свою трехлетнюю дочь у гражданской жены. Его задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в похищении маленькой девочки. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

Фото УПСМ. В Бишкеке задержали подозреваемого в похищении маленькой девочки

По его данным, сегодня в 13.36 в милицию поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Горького и Кулатова похитили ребенка. С заявлением обратилась горожанка и попросила принять меры в отношении гражданского мужа, который похитил трехлетнюю дочь и скрылся на BMW X5.

Сотрудники УПСМ задержали 39-летнего подозреваемого и доставили в УВД Октябрьского района для дальнейшего разбирательства и установления мотивов похищения ребенка.