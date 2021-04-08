16:52
USD 84.79
EUR 100.18
RUB 1.11
Происшествия

В Бишкеке мужчина похитил свою трехлетнюю дочь у гражданской жены. Его задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в похищении маленькой девочки. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

УПСМ
Фото УПСМ. В Бишкеке задержали подозреваемого в похищении маленькой девочки

По его данным, сегодня в 13.36 в милицию поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Горького и Кулатова похитили ребенка. С заявлением обратилась горожанка и попросила принять меры в отношении гражданского мужа, который похитил трехлетнюю дочь и скрылся на BMW X5.

Сотрудники УПСМ задержали 39-летнего подозреваемого и доставили в УВД Октябрьского района для дальнейшего разбирательства и установления мотивов похищения ребенка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189223/
просмотров: 1046
Версия для печати
Материалы по теме
Вандала, потушившего Вечный огонь в Бишкеке, задержали
В Бишкеке сбили подростка и девочку. Пострадавшие в тяжелом состоянии
В патрульную милицию нужны сотрудники. Объявлен конкурс на вакантные должности
За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 582 нарушения ПДД
В Бишкеке выявили 374 водителя с транзитными номерами, нарушивших ПДД
У бишкекчанина, угрожая убийством, отобрали 16 тысяч сомов
Ущерб 600 евро. Задержан подозреваемый в краже телефона и солнцезащитных очков
За неделю в Бишкеке выявили 7 тысяч 93 нарушения ПДД
Угрожая кусачками, трое мужчин ограбили пакистанцев на площади Ала-Тоо
У девушки отобрали iPhone на Ошском рынке. Подозреваемого задержали
Популярные новости
Дело сына Камчыбека Ташиева отправлено на&nbsp;новое рассмотрение Дело сына Камчыбека Ташиева отправлено на новое рассмотрение
Похищение невесты в&nbsp;Бишкеке. Милиция нашла тела девушки и&nbsp;мужчины Похищение невесты в Бишкеке. Милиция нашла тела девушки и мужчины
В&nbsp;Аксы родила семиклассница. Задержан подозреваемый в&nbsp;изнасиловании девочки В Аксы родила семиклассница. Задержан подозреваемый в изнасиловании девочки
В&nbsp;Бишкеке похитили девушку В Бишкеке похитили девушку
Бизнес
Как стать примером для других и&nbsp;быть здоровым Как стать примером для других и быть здоровым
Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты
&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; организовал в&nbsp;Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к&nbsp;сервису «Яндекс Go» организовал в Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к сервису
Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения
8 апреля, четверг
16:44
Мэрия: Демонтаж павильонов в 6-м микрорайоне Бишкека согласован с владельцами Мэрия: Демонтаж павильонов в 6-м микрорайоне Бишкека со...
16:42
Убийство Айзады Канатбековой. Задержан еще один соучастник похищения девушки
16:39
Трижды судим. В ГУВД Бишкека уточнили информацию об убийце Айзады Канатбековой
16:34
Как стать примером для других и быть здоровым
16:32
В Алайском районе в результате пожара погиб 56-летний мужчина