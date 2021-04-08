Судья Бишкекского горсуда Мира Джеенбекова подозревается в незаконном обогащении

В ГКНБ начато досудебное производство по статье «Незаконное обогащение» УК КР в отношении судьи Бишкекского городского суда Миры Джеенбековой. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что Мира Джеенбекова, не имея соответствующих законных источников дохода, приобрела многочисленные объекты имущества, в том числе элитную недвижимость и ряд коммерческих объектов. В частности 74 элитные квартиры, 19 коммерческих помещений, 10 парковочных мест, а также дорогостоящие земельные участки, расположенные в так называемом «золотом квадрате» Бишкека.

«Для сокрытия следов преступно нажитой недвижимости судья Мира Джеенбекова оформляла необходимые договоры купли-продажи на близких родственников и других подставных лиц, которые не имели каких-либо подтвержденных законных источников дохода. Проводится ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению других незадекларированных объектов недвижимости, принадлежащих судье Мире Джеенбековой», — сообщили в ГКНБ.

В ведомстве отметили, что по результатам соответствующих проверок и экспертиз необходимые материалы уголовного дела будут направлены в Генпрокуратуру КР для внесения представления в дисциплинарную комиссию, которая должна дать согласие на привлечение к уголовной ответственности.

Отметим, что Мира Джеенбекова является родной сестрой бывшего председателя ФУГИ и экс-депутата парламента Равшана Джеенбекова.