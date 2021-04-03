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Происшествия

Собака напала на детей и женщину в центре Бишкека

В центре Бишкека собака напала на детей. Видео опубликовали в социальной сети Facebook.

По словам очевидцев, инцидент произошел вчера, 2 апреля, на пересечении улиц Абдрахманова и Токтогула.

Крупный пес сорвался с поводка и вначале схватил за рукав одного ребенка, после вцепился в ногу школьнику.

На кадрах видно, что, по всей видимости, хозяин животного пытается его оттащить, но с первого раза не получается. Около минуты собака не отпускает ребенка. После этого она напала на проходящую мимо женщину.

В столичной милиции сообщили, что по факту идет проверка и комментировать пока не могут.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188694/
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