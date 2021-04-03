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Происшествия

ЧП на стрельбищах. Состояние пострадавшего сотрудника «Альфы» стабильно тяжелое

Состояние бойца спецназа «Альфа» ГКНБ, накануне пострадавшего на учениях, оценивается врачами как стабильно тяжелое. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Напомним, редакции стало известно, что вчера на полигоне вблизи села Кок-Джар во время учебного стрельбища пострадал один из бойцов «Альфы».

По предварительным данным, при отстреле из АГС-17 (автоматического гранатомета на станке) произошло ЧП. Граната, находящаяся внутри ствола АГС-17, взорвалась. Сотрудник «Альфы» получил тяжелые ранения. Он госпитализирован в одну из больниц Бишкека и находится в реанимации.

Эксперты из числа военнослужащих, находящиеся в запасе, предполагают, что срок хранения боеприпасов, использованных вчера на этих учениях, истек.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188677/
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