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Происшествия

Во время стрельб тяжело ранен сотрудник «Альфы» ГКНБ. Он в реанимации

Вчера на полигоне вблизи села Кок-Джар во время учебных стрельб пострадал сотрудник спецподразделения «Альфа» ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили его близкие.

По предварительным данным, при отстреле из АГС-17 (автоматического гранатомета на станке) произошло ЧП. Граната, находящаяся внутри ствола АГС-17, взорвалась. Сотрудник «Альфы» получил тяжелые ранения. Он госпитализирован в одну из больниц Бишкека и находится в реанимации.

Эксперты из числа военнослужащих, находящиеся в запасе, предполагают, что срок хранения боеприпасов, использованных вчера на этих учениях, истек.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188676/
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