Смертельное ДТП на объездной. К ответственности привлечены не все виновные

По факту смертельного ДТП в Иссык-Атинском районе к ответственности привлечен только один из двух водителей. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что в аварии погибли шесть человек, двое из которых на месте происшествия.

«Виноваты водители двух авто — Honda Stepwgn и КамАЗа. Однако следствие предъявило обвинение только одному водителю. В отношении водителя КамАЗа уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления. Сторона потерпевших считает, что он также виноват», — сообщили редакции.

Напомним, жуткая авария на объездной трассе произошла 18 ноября 2020 года.