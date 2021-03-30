Проглотил гвозди. В УВД рассказали, почему сбежавший мужчина лежал в больнице

В отношении сотрудников милиции, допустивших побег подследственного, начата служебная проверка. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района.

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Уточняется, что подследственный Ж. Б. был госпитализирован в Национальный хирургический центр имени Мамакеева 17 марта с диагнозом «инородное тело в желудочно-кишечном тракте». Со слов подозреваемого, во время задержания он проглотил гвозди.

«Сегодня Ж. Б. находился в хирургическом центре под охраной сотрудников милиции УВД Октябрьского района, откуда примерно в 13.50 скрылся в неизвестном направлении», — пояснили в УВД.

В ведомстве рассказали, в чем обвинялся Ж. Б. По данным УВД, 17 июля 2020 года с заявлением в милицию обратился гражданин К. К. Он просил принять меры в отношении гражданина Ж. Б., который украл из его квартиры в микрорайоне «Кок-Жар» мягкую мебель и личные вещи, а после скрылся.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Кража» УК КР. 7 декабря 2020-го в рамках досудебного производства подозреваемому Ж. Б. было заочно вынесено уведомление о подозрении в совершении преступления. В этот же день Октябрьским районным судом Бишкека в отношении подозреваемого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 столицы. 27 февраля 2021 года подозреваемого задержали», — проинформировали в ведомстве.