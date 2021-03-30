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Происшествия

В Жайылском районе до смерти избили мужчину

В Жайылском районе Чуйской области до смерти избили мужчину. Об этом 24.kg сообщили в УВД Чуйской области.

Уточняется, что 27 марта в милицию из территориальной больницы поступило сообщение о том, что в реанимационном отделении с телесными повреждениями находится 28-летний Х. А. На следующий день мужчина скончался.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Было начато досудебное производство. Назначены необходимые экспертизы. По предварительным данным, 27 марта неизвестные примерно в 01.00 в селе Новониколаевка нанесли телесные повреждения 28-летнему Х. А. В настоящий момент все участники драки доставлены в ОВД района, проводятся следственные мероприятия», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188176/
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