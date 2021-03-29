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Сюжет: ЧП в армии

В Суусамыре перевернулся КамАЗ Центрального дома армии. Есть жертвы

В Суусамырской долине перевернулся КамАЗ с артистами Центрального дома армии Минобороны. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что в результате ДТП погибла служащая, есть несколько пострадавших. Машина направлялась на юг на концерты.

В УОБДД Чуйской области подтвердили информацию об аварии.

«Авария произошла на 169-м километре автодороги Бишкек — Ош. Автомобиль направлялся на юг. По предварительной информации, КамАЗ перевернулся, поскольку водитель не справился с управлением. На месте сейчас находятся инспекторы УОБДД», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187984/
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