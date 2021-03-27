Майора милиции при попытке сбыта героина задержали сотрудники ГКНБ

25 марта 2021 года ГКНБ в рамках досудебного производства, зарегистрированного в ЕРПП по статье 267 части 2 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР совместно с СБНОН МВД в Кара-Суйском районе Ошской области задержаны сбытчики наркотических средств. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным ведомства, Н.С.И., И.И.Х. и начальник отдела СБНОН МВД по Ошу и Ошской области майор милиции Б.С. длительное время занимались сбытом наркотиков.

«Установлено, что преступная группа под покровительством сотрудника СБНОН МВД длительное время занималась сбытом наркотических средств в особо крупном размере на территории Оша и Ошской области. Общий вес наркотических средств, изъятых у задержанных, составил более 550 граммов гашиша и около 100 граммов героина», — говорится в сообщении.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ в Оше. Проводятся соответствующие мероприятия, направленные на установление других причастных лиц к вышеуказанному факту.