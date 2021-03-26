Двое военнослужащих пострадали во время взрыва дымовой шашки. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что пострадали курсант Военного института 3-го курса и офицер зенитно-ракетной бригады Сил воздушной обороны.

«По предварительной информации, фитиль дымовой шашки был мокрым. С первого раза его не подожгли, а когда получилось, шашка взорвалась в руке курсанта. Известно, что старший лейтенант СВО получил ожог руки, а у курсанта чуть не оторвало палец. Оба военнослужащих сейчас находятся в больнице», — сообщили редакции.

В пресс-службе Минобороны подтвердили эту информацию. По данным ведомства, ЧП произошло во время плановых тактических учений в войсковой части № 97632 СВО.

«Травмы рук с разрывом мягких тканей получили оба военнослужащих. Пострадавшие доставлены в Нацгоспиталь. Состояние обоих стабильное. О происшествии сообщено в Военную прокуратуру Бишкекского гарнизона. Назначено служебное расследование», — проинформировали в Минобороны.