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Сюжет: ЧП в армии

Контрактника Нацгвардии, который сбежал со службы, задержали через три года

Джалал-Абадский городской суд спустя три года признал виновным в дезертирстве военнослужащего Нацгвардии Н.К. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что ефрейтор Н.К. сбежал из войсковой части в 2018 году, его этапировали из Москвы в 2021-м.

«Известно, что военнослужащий взял отпуск на 30 суток и не вернулся. Он уехал в Москву на заработки, так как на родине у него был кредит в 180 тысяч сомов. Зарплаты не хватало, чтобы расплатиться с долгом, и Н.К. решил уехать в Россию. О том, что в отношении него возбудили уголовное дело, узнал только при задержании полицией. Обвиняемого этапировали в Джалал-Абад. Решением суда ему назначили пробационный надзор сроком на один год», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187652/
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