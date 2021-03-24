Охрана ЦУМа препятствует агитации одной из партий в Бишкеке

В Бишкеке охрана торгового центра ЦУМ «Айчурок» мешает агитации партии «Реформа».

По словам кандидата в депутаты Бишкекского горкенеша Урмата Насыкулова, сегодня партия разместила около ТЦ палатку для агитации. Однако охрана силой убрала ее с тротуара.

«Все было в рамках закона. Мы заранее уведомляли мэрию Бишкека об агитации. В один момент сотрудники охраны ЦУМа пришли и стали убирать нашу палатку», — сказал Урмат Насыкулов.

Начальник службы охраны торгового центра Виктор Жирков объяснил, что партия разместила палатку на тротуаре, который арендует ЦУМ. Документы, выданные мэрией Бишкека, указывают на то, что эта территория была отдана торговому центру под благоустройство.

На место прибыл сотрудник милиции, который пытался объяснить, что по закону партия может проводить агитацию, если это не мешает горожанам. Однако установить палатку на тротуаре представителям партии так и не дали.