Задержанный со взяткой брат депутата ЖК отделался штрафом в 260 тысяч сомов

Экс-директор информационно-консультационного центра Госслужбы миграции Бахтияр Толонов должен выплатить штраф в размере 260 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.

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По его данным, вторая инстанция оставила в силе приговор Первомайского районного суда столицы о том, что задержанный чиновник должен выплатить 260 тысяч сомов в бюджет государства.

Напомним, что в январе 2020 года стало известно, что Бахтияр Толонов требовал от предпринимательницы деньги за выдачу лицензии. Женщина является руководителем компании, которая занимается трудоустройством кыргызстанцев за рубежом. Ранее у нее отозвали лицензии на право деятельности. Она обратилась в Госслужбу миграции, чтобы возобновить их. Решение должен был принять директор информационно-консультационного центра Госслужбы миграции Бахтияр Толонов. За это он потребовал $800, но лицензию выдавать не собирался.

Отметим, что Бахтияр Толонов является родным братом депутата Жогорку Кенеша Данияра Толонова. В самой госслужбе ни дело, ни задержание до сих пор не комментируют.