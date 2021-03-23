19:16
USD 84.80
EUR 101.11
RUB 1.14
Происшествия

Задержанный со взяткой брат депутата ЖК отделался штрафом в 260 тысяч сомов

Экс-директор информационно-консультационного центра Госслужбы миграции Бахтияр Толонов должен выплатить штраф в размере 260 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.

Читайте по теме
Задержание со взяткой брата депутата Жогорку Кенеша. Стали известны подробности

По его данным, вторая инстанция оставила в силе приговор Первомайского районного суда столицы о том, что задержанный чиновник должен выплатить 260 тысяч сомов в бюджет государства.

Напомним, что в январе 2020 года стало известно, что Бахтияр Толонов требовал от предпринимательницы деньги за выдачу лицензии. Женщина является руководителем компании, которая занимается трудоустройством кыргызстанцев за рубежом. Ранее у нее отозвали лицензии на право деятельности. Она обратилась в Госслужбу миграции, чтобы возобновить их. Решение должен был принять директор информационно-консультационного центра Госслужбы миграции Бахтияр Толонов. За это он потребовал $800, но лицензию выдавать не собирался.

Отметим, что Бахтияр Толонов является родным братом депутата Жогорку Кенеша Данияра Толонова. В самой госслужбе ни дело, ни задержание до сих пор не комментируют.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187344/
просмотров: 778
Версия для печати
Материалы по теме
Ущерб почти на 4 миллиона сомов. В природном парке «Ала-Арча» выявили коррупцию
В Бишкеке задержаны сотрудники Налоговой службы
Адвокат: Мурата Примбердиева не отпускают на обследование
Средства Фонда развития Иссык-Кульской области расходовали не по назначению
Причастен к выводу денег из страны. ГКНБ разыскивает Бахтияра Жолдошбаева
Продажа радиочастот. Экс-завотделом правительства отпустили под домашний арест
Подрядчик ремонта дороги Эпкин — Башкууганды отстранен из-за коррупции
Депутат Жогорку Кенеша Алиярбек Абжалиев подозревается в незаконном обогащении
Опубликован разговор задержанного бывшего главы пресс-службы президента
Глава ГКНБ обвинил адвоката Кубанычбека Жумалиева в искажении информации
Популярные новости
Возместил 70&nbsp;миллионов сомов. Судье Верховного суда изменили меру пресечения Возместил 70 миллионов сомов. Судье Верховного суда изменили меру пресечения
Участки, особняки, машины. Марата Аманкулова подозревают в&nbsp;незаконном обогащении Участки, особняки, машины. Марата Аманкулова подозревают в незаконном обогащении
На&nbsp;28-м году жизни от&nbsp;рака скончалась &laquo;Мисс Бишкек&nbsp;&mdash; 2012&raquo; Зульфира Эркинбекова На 28-м году жизни от рака скончалась «Мисс Бишкек — 2012» Зульфира Эркинбекова
Счастливый рейс. Малыша из&nbsp;Кыргызстана спас личный врач президента Турции Счастливый рейс. Малыша из Кыргызстана спас личный врач президента Турции
Бизнес
Компания MegaCom поясняет условия акции &laquo;Весенняя мелодия вместо гудка&raquo; Компания MegaCom поясняет условия акции «Весенняя мелодия вместо гудка»
СМУ &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;&nbsp;&mdash; газификация под ключ СМУ «Газпром Кыргызстан» — газификация под ключ
GMW-2021: &laquo;Керемет Банк&raquo; приглашает на&nbsp;уникальную нумизматическую выставку GMW-2021: «Керемет Банк» приглашает на уникальную нумизматическую выставку
Топ-5 смартфонов этой весны: выбирайте лучшее в&nbsp;O!Store Топ-5 смартфонов этой весны: выбирайте лучшее в O!Store
23 марта, вторник
19:09
Новый муниципальный авторынок в Джалал-Абаде откроют 25 марта Новый муниципальный авторынок в Джалал-Абаде откроют 25...
19:00
Выборы в БГК. Представители «Ата Журт Кыргызстан» собирают подписи избирателей
18:48
Кыргызстанка стала призером конкурса красоты в Казани
18:30
24 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:21
Сборная Кыргызстана по футболу пропустила гол в Кубке трех наций