В Кыргызстане задержали 10 авто с абхазскими номерами. Передвигались незаконно

В Кыргызстане задержали 10 автомобилей с абхазскими номерами. Об этом сообщили в Таможенной службе.

По ее данным, совместно с ГУОБДД в стране провели рейды по выявлению и пресечению правонарушений таможенного законодательства ЕАЭС в отношении авто с регистрационными номерами Абхазии.

Из-за несоблюдения условий пользования временно ввезенными на таможенную территорию ЕАЭС авто их доставили в зону таможенного контроля.

Факты зарегистрировали в журнале учета информации, собранные материалы передали по подследственности.

Отмечается, что в отношении автомобилей с регистрационными номерными знаками Абхазии будут и дальше проводить рейды.