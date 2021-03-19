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Происшествия

В Кыргызстане задержали 10 авто с абхазскими номерами. Передвигались незаконно

В Кыргызстане задержали 10 автомобилей с абхазскими номерами. Об этом сообщили в Таможенной службе.

По ее данным, совместно с ГУОБДД в стране провели рейды по выявлению и пресечению правонарушений таможенного законодательства ЕАЭС в отношении авто с регистрационными номерами Абхазии.

Из-за несоблюдения условий пользования временно ввезенными на таможенную территорию ЕАЭС авто их доставили в зону таможенного контроля.

Факты зарегистрировали в журнале учета информации, собранные материалы передали по подследственности.

Отмечается, что в отношении автомобилей с регистрационными номерными знаками Абхазии будут и дальше проводить рейды.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187031/
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