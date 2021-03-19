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В Бишкеке задержаны сотрудники Налоговой службы

ГКНБ по факту получения взятки задержаны сотрудники Налоговой службы. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что налоговики получили 240 тысяч сомов в качестве вознаграждения за содействие в уклонении от уплаты налогов.

«Были задержаны заместитель начальника УГНС по Свердловскому району Бишкека К.У.К и инспектор УГНС по Ленинскому району У.А.А. Эти должностные лица в сговоре с отдельными бизнесменами, долгое время используя фиктивные документы, занижали налоговые отчисления по ввозимым товарам народного потребления в Кыргызстан. Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ», — сообщили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186986/
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