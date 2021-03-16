Требуют в два раза больше. Юрист об ущербе, который вменяют владельцу La Maison

По версии следствия, владелец ресторана La Maison Филипп Лаффорг должен своему приятелю $155 тысяч. Об этом 24.kg сообщил адвокат Акыл Мухамбетов.

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По его словам, договоренность о займе действительно была, правда, по факту обвиняемый взял у заявителя $75 тысяч.

«Я не усматриваю в действиях своего клиента каких-либо мошеннических действий. Он помогал многим фирмам и людям, развивал ресторанный бизнес. У Филиппа Лаффорга были деловые отношения с заявителем. В четверг будет первое судебное заседание. Надеюсь, что получится добиться домашнего ареста, потому что он не несет угрозу общественности и имеет свое жилье здесь. Он согласен выплатить $75 тысяч даже с процентами. Но не ту сумму, которую вменяет ему следствие. Владелец ресторана с заявителем не договаривались о точных сроках возвращения долга. Истец ни с того ни с сего сказал: если сегодня не будет денег, обращусь в милицию», — рассказал юрист.

Согласно обвинительному акту, Филипп Лаффорг Жан-Мари обвиняется в совершении преступления по статье 204 «Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребление доверием группой лиц по предварительному сговору, совершенные в особо крупном размере». Сейчас предприниматель содержится в СИЗО-1 Бишкека.

По версии следствия, в 2017 году Филипп Лаффорг познакомился с неким мужчиной П.А.Ю. и попросил у него денег в долг. Тот дал ему большую сумму. Филипп Лаффорг их якобы не вернул.