В Бишкеке 18-летний парень сорвался с девятого этажа строящегося дома. Он выжил

В Бишкеке 18-летний парень сорвался с девятого этажа строящегося дома. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, инцидент произошел 1 марта. Парня с ушибом головного мозга, переломом обеих ног первой и второй степеней и закрытым переломом плеча госпитализировали.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 258 «Нарушение правил безопасности горных, строительных, взрывоопасных или иных работ» УК КР. Назначили экспертизу. Следствие продолжается.