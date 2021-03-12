13:20
USD 84.80
EUR 101.47
RUB 1.15
Происшествия

В Бишкеке 18-летний парень сорвался с девятого этажа строящегося дома. Он выжил

В Бишкеке 18-летний парень сорвался с девятого этажа строящегося дома. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, инцидент произошел 1 марта. Парня с ушибом головного мозга, переломом обеих ног первой и второй степеней и закрытым переломом плеча госпитализировали.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 258 «Нарушение правил безопасности горных, строительных, взрывоопасных или иных работ» УК КР. Назначили экспертизу. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186257/
просмотров: 507
Версия для печати
Материалы по теме
Отток мигрантов из России спровоцировал рост зарплат в строительном секторе
Бишкекчане жалуются на стройкомпании: их машины пачкают центральные улицы
Возле стройки на проспекте Чуй в Бишкеке проваливается тротуар
Падение девушки со второго этажа. Экспертиза не подтвердила вину подозреваемого
В Бишкеке мужчина упал в реку Ала-Арчу
Опасная стройка на Суюмбаева. Компания установила навес над тротуаром
Хоть куда жалуйтесь! Шум от стройки в Бишкеке не прекращается даже ночью
В Бишкеке с восьмого этажа упал парень. Он скончался на месте
Женщина выпала из окна. В комендатуре рассказали подробности
В Бишкеке девушка выпала с третьего этажа
Популярные новости
В&nbsp;Ала-Букинском районе вынесли приговор женщине, задушившей сына ручкой от&nbsp;сумки В Ала-Букинском районе вынесли приговор женщине, задушившей сына ручкой от сумки
Спецслужбы задержали бандгруппу, планировавшую вооруженный джихад в&nbsp;Кыргызстане Спецслужбы задержали бандгруппу, планировавшую вооруженный джихад в Кыргызстане
В&nbsp;Жайылском районе мужчина облил бензином и&nbsp;сжег свою пожилую мать В Жайылском районе мужчина облил бензином и сжег свою пожилую мать
Гостиницу &laquo;Иссык-Куль&raquo; продолжают обворовывать. Теперь крадут алюминий Гостиницу «Иссык-Куль» продолжают обворовывать. Теперь крадут алюминий
Бизнес
Банк KICB сообщает о&nbsp;приобретении 100 процентов акций ЗАО &laquo;Первая МФК&raquo; Банк KICB сообщает о приобретении 100 процентов акций ЗАО «Первая МФК»
Почему жители Романовки, Гавриловки и&nbsp;Александровки выбирают природный газ Почему жители Романовки, Гавриловки и Александровки выбирают природный газ
Больше покупок в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; больше шансов выиграть машину или смартфон Больше покупок в O!Store — больше шансов выиграть машину или смартфон
&laquo;Гемотест&raquo; вводит сверхсрочный ПЦР-тест на&nbsp;COVID-19&nbsp;в Кыргызстане «Гемотест» вводит сверхсрочный ПЦР-тест на COVID-19 в Кыргызстане
12 марта, пятница
13:16
Местные выборы. НДПК начала агитационную кампанию: кто представляет партию Местные выборы. НДПК начала агитационную кампанию: кто...
13:13
Местные выборы. Сайт с информацией о кандидатах и программах партий не работает
13:12
Потерявшуюся восьмилетнюю девочку в Бишкеке нашли и передали родителям
12:53
В Бишкеке 18-летний парень сорвался с девятого этажа строящегося дома. Он выжил
12:52
Заболеваемость туберкулезом среди детей растет