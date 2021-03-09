В Московском районе четверо парней украли кладбищенские ограждения

В Московском районе по подозрению в краже кладбищенских ограждений задержаны четверо парней. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что в милицию поступило несколько заявлений от местных жителей о том, что на кладбище были украдены металлические ограждения.

«Факты зарегистрированы в ЕРПП по статье «Кража» УК КР. По подозрению в совершении этого преступления задержаны четверо молодых людей, двум из них по 20 лет, третьему — 21 и четвертому — 19. Установлено, что задержанные причастны к семи фактам краж металлических ограждений на кладбище в Московском районе», — сообщили в ГУВД.