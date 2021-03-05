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Сюжет: Милицейские ЧП

Начальник милиции Кара-Куля отдал угнанную из России машину. Это незаконно

АКС ГКНБ в рамках досудебного производства по факту злоупотребления должностным положением задержала начальника ОВД Кара-Куля полковника милиции А.Н. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что полковник милиции в декабре 2020 года незаконно передал заинтересованным лицам ранее задержанную сотрудниками УОБДД автомашину Toyota Land Cruiser 200 с поддельными регистрационными документами.

«Этот автомобиль по линии Интерпола числился как угнанный с территории России. Задержанный водворен в ИВС ОВД Джалал-Абада. Ведется следствие», — сказали в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185562/
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