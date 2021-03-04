Массовое отравление алкоголем в Аксыйском районе. Стала известна причина

Причиной массового отравления в Аксыйском районе стал спирт, разведенный водой. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

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По его данным, 2 марта с 13.30 до 16.30 19 жителей села Кара-Суу обедали в кафе. Пострадавшие рассказали, что помимо спирта на столе был салат и бешбармак.

«Сейчас бригада специалистов Центра госсанэпидемнадзора и территориальной больницы совместно проводят эпидемиологическое расследование и подворный обход остальных участников застолья. Дополнительная информация будет предоставлена по итогам», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что сегодня в Аксыйскую территориальную больницу обратились четверо пострадавших с пищевым отравлением, из которых трое скончались, несмотря на реанимационные мероприятия. Один пострадавший продолжает получать лечение в отделении терапии. Еще трое пострадавших скончались дома.