14:28
USD 84.80
EUR 102.40
RUB 1.15
Происшествия

Массовое отравление алкоголем в Аксыйском районе. Стала известна причина

Причиной массового отравления в Аксыйском районе стал спирт, разведенный водой.  Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

Читайте по теме
В Аксыйском районе три человека отравились алкоголем. Они скончались

По его данным, 2 марта с 13.30 до 16.30 19 жителей села Кара-Суу обедали в кафе. Пострадавшие рассказали, что помимо спирта на столе был салат и бешбармак.

«Сейчас бригада специалистов Центра госсанэпидемнадзора и территориальной больницы совместно проводят эпидемиологическое расследование и подворный обход остальных участников застолья. Дополнительная информация будет предоставлена по итогам», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что сегодня в Аксыйскую территориальную больницу обратились четверо пострадавших с пищевым отравлением, из которых трое скончались, несмотря на реанимационные мероприятия. Один пострадавший продолжает получать лечение в отделении терапии. Еще трое пострадавших скончались дома.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185421/
просмотров: 1593
Версия для печати
Материалы по теме
Еще три человека скончались от отравления алкоголем в Аксыйском районе
В Аксыйском районе три человека отравились алкоголем. Они скончались
19 миллионов ущерба. В Аксыйском районе незаконно добывали полезные ископаемые
В Шопокове четыре человека отравились дымом при пожаре
В Узбекистане 12 человек отравились водкой из Кыргызстана, двое из них погибли
Более 70 человек отравились на свадьбе в Сокулукском районе
Как встретить Новый год так, чтобы не оказаться на больничной койке
Массовое отравление детей. Руководство и сотрудников школы оштрафовали
Массовое отравление детей. Эльвира Сурабалдиева поручила провести расследование
Массовое отравление детей произошло в школе-интернате села Байтик
Популярные новости
В&nbsp;ГКНБ объяснили, почему отпустили Камчи Кольбаева В ГКНБ объяснили, почему отпустили Камчи Кольбаева
Камчи Кольбаева отпустили на&nbsp;свободу Камчи Кольбаева отпустили на свободу
За&nbsp;незаконный вывоз почти 60&nbsp;миллиардов сомов задержан глава управления ГСБЭП За незаконный вывоз почти 60 миллиардов сомов задержан глава управления ГСБЭП
В&nbsp;городе&nbsp;Ош задержан бизнесмен Жалил Атамбаев В городе Ош задержан бизнесмен Жалил Атамбаев
Бизнес
&laquo;О!Деньги&raquo;&nbsp;&mdash; надежный сервис по&nbsp;приему онлайн-платежей для вашего бизнеса «О!Деньги» — надежный сервис по приему онлайн-платежей для вашего бизнеса
Отпразднуйте День ак&nbsp;калпака вместе с&nbsp;MegaCom Отпразднуйте День ак калпака вместе с MegaCom
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 800 сервисов и&nbsp;моментальные переводы на&nbsp;карты! Кошелек «О!Деньги»: оплата более 800 сервисов и моментальные переводы на карты!
12+&nbsp;Спасибо, что растете вместе с&nbsp;нами. С&nbsp;днем рождения, Ошка! 12+ Спасибо, что растете вместе с нами. С днем рождения, Ошка!
4 марта, четверг
14:19
Новым главой «Кыргызалтына» стал Маратбек Чолпонкулов Новым главой «Кыргызалтына» стал Маратбек Чолпонкулов
14:00
Когда по матери нельзя. Скандальный суд, обнаживший уродство системы
13:51
Владельцев Gergert Sport подозревают в уклонении от уплаты таможенных платежей
13:38
Сделайте достойной нашу зарплату. Врач обратился к Садыру Жапарову
13:29
Массовое отравление алкоголем в Аксыйском районе. Стала известна причина