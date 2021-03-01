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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Депутат Жогорку Кенеша Алиярбек Абжалиев подозревается в незаконном обогащении

Антикоррупционная служба ГКНБ установила факты незаконного обогащения со стороны депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Абжалиев, являясь депутатом, а также используя свои родственные отношения с экс-президентом, активно вмешивался в работу государственных органов, при этом лоббировал интересы частных структур в ущерб государственных интересов. Также установлено, что, работая на государственных должностях, он приобрел имущественные активы, несопоставимые с его официальными доходами, в частности, более 20 элитных квартир, жилые дома в VIP-городках Бишкека, пансионат в Иссык-Кульской области, земельные участки на территории Иссык-Кульской и Чуйской областей, а также недвижимость в Турции и ОАЭ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Алиярбек Абжалиев также инвестировал средства в одну из строительных компаний для строительства многоквартирных домов в Бишкеке, а также в Каиндинский кабельный завод и месторождения каменного угля и золота.

ГКНБ ведет работу по выявлению всех имущественных и финансовых активов Абжалиева для последующей дачи соответствующей юридической оценки.

Алиярбек Абжалиев — сват экс-главы государства Сооронбая Жээнбекова. Его сын женат на дочери последнего.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185028/
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