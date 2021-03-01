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Происшествия

Цифра дня. 727 фактов семейного насилия за месяц зафиксировали в Кыргызстане

В Кыргызстане в январе 2021 года органы милиции зарегистрировали 727 фактов семейного насилия. Об этом стало известно сегодня в ходе совещания министра внутренних дел Улана Ниязбекова, которое он провел с руководителями подразделений органов внутренних дел.

Отмечается, что основная масса преступлений зафиксирована в Бишкеке и Чуйской области. В отношении лиц, совершивших насилие, выдано 632 временных охранных ордера.

Глава ведомства поручил руководителям подразделений усилить работу в вопросах предотвращения и пресечения домашнего насилия. Он заметил, что она должна вестись в сотрудничестве с местными властями и соцработниками.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184988/
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