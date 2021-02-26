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Происшествия

В ГУВД Бишкека сообщили подробности убийства диджея в микрорайоне «Восток-5»

В ГУВД Бишкека сообщили подробности убийства диджея в микрорайоне «Восток-5». По информации пресс-службы столичной милиции, его тело было найдено в квартире.

Сообщается, что 25 февраля примерно в 00.40 в службу «102» поступил вызов о том, что в квартире одного из многоэтажных домов в микрорайоне «Восток-5» лежит неизвестный мужчина в бессознательном состоянии.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УВД Свердловского района. В одной из квартир многоэтажного дома был обнаружен труп неизвестного мужчины. Экспертами-криминалистами при осмотре установлено, что мужчина погиб от огнестрельного ранения в правое плечо. Пуля прошла насквозь и попав в грудную клетку остановила сердце. Личность погибшего установлена. Ему было 37 лет», — проинформировали в милиции.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Устанавливаются причастные к совершению преступления.

Напомним, об убийстве диджея одного из столичных клубов редакции ранее сообщили собственные источники.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184748/
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