В доме на улице Усенбаева организовали притон. Хозяйку задержали

В Бишкеке задержали владелицу квартиры по улице Усенбаева, которую подозревают в содействии проституции и разврату. Информацию об этом 24.kg подтвердили в УВД Свердловского района столицы.

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Уточняется, что 50-летнюю горожанку А.З. водворили в ИВС. Поводом задержания стало заявление жителя столицы, который обратился в милицию еще 23 июня 2020 года.

Он рассказал, что некая женщина украла у владельца летнего кафе 14 стульев и скрылась. Материальный ущерб потерпевший оценил в 35 тысяч сомов.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 201 «Грабеж» УК КР. По подозрению в совершении преступления задержали 50-летнюю А.З. В ходе следствия выяснилось, что она также причастна к организации притона и другим фактам. Возбуждено также производство по статьям 204 «Мошенничество», 266 «Хулиганство» и 167 «Содействие проституции и разврату» УК КР.

Ранее жители многоэтажного дома по улице Усенбаева пожаловались на притоны, которые находятся в их подъезде.