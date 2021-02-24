Под стражу в СИЗО. В Бишкеке задержали мужчину за кражу мобильного телефона

В Бишкеке сотрудники УВД Ленинского района задержали 40-летнего подозреваемого в краже мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба районного управления. Отмечается, что суд взял его под стражу. Ближайший месяц задержанный проведет в СИЗО-1.

«3 февраля с заявлением в милицию обратился житель столицы. Он сообщил, что в этот же день примерно в 11.30 в чайхане, расположенной на пересечении улицы Кулиева и проспекта Чуй, неизвестный украл у него мобильный телефон «Редми 9» стоимостью 14 тысяч 824 сома», — сообщили в милиции.

Фото пресс-службы Ленинского РУВД Бишкека. Задержанный

Оперативникам удалось найти и задержать подозреваемого. Суд принял решение взять его под стражу. Следствие проверяет его на возможную причастность к схожим преступлениям.