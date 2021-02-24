19:02
USD 84.65
EUR 102.43
RUB 1.14
Происшествия

Под стражу в СИЗО. В Бишкеке задержали мужчину за кражу мобильного телефона

В Бишкеке сотрудники УВД Ленинского района задержали 40-летнего подозреваемого в краже мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба районного управления. Отмечается, что суд взял его под стражу. Ближайший месяц задержанный проведет в СИЗО-1.

«3 февраля с заявлением в милицию обратился житель столицы. Он сообщил, что в этот же день примерно в 11.30 в чайхане, расположенной на пересечении улицы Кулиева и проспекта Чуй, неизвестный украл у него мобильный телефон «Редми 9» стоимостью 14 тысяч 824 сома», — сообщили в милиции.

пресс-службы Ленинского РУВД Бишкека
Фото пресс-службы Ленинского РУВД Бишкека. Задержанный

Оперативникам удалось найти и задержать подозреваемого. Суд принял решение взять его под стражу. Следствие проверяет его на возможную причастность к схожим преступлениям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184519/
просмотров: 371
Версия для печати
Материалы по теме
Вскрыл сейф в мечети и украл 77 тысяч сомов. Подозреваемый в краже задержан
В Бишкеке задержали подозреваемую в краже зимней куртки и 65 тысяч сомов
Массовые кражи велосипедов из домов Бишкека. Задержали трех подозреваемых
В Бишкеке задержан грабитель, летом ворвавшийся в один из частных домов
В Бишкеке милиционеры уничтожили больше 50 килограммов наркотиков
За вымогательство взятки задержан следователь УВД Ленинского района Бишкека
В Бишкеке задержан мошенник. Обещал довезти до Москвы и обманывал
Стало известно, каким образом вор попал в здание Бишкекского городского суда
Задержан человек, в ночь на 10 февраля вскрывший сейфы в Бишкекском горсуде
Украли телефон за 14 тысяч сомов. В Бишкеке задержаны подозреваемые в краже
Популярные новости
ГКНБ задержал руководителя информагентства &laquo;Кабарлар&raquo; ГКНБ задержал руководителя информагентства «Кабарлар»
В&nbsp;офисе редакции газеты &laquo;Слово Кыргызстана&raquo; избили&nbsp;и.&nbsp;о. главного редактора В офисе редакции газеты «Слово Кыргызстана» избили и. о. главного редактора
Задержание кыргызстанцев в&nbsp;Таджикистане. Комментарий ГКНБ Задержание кыргызстанцев в Таджикистане. Комментарий ГКНБ
ГКНБ Таджикистана задержал пятерых кыргызстанцев ГКНБ Таджикистана задержал пятерых кыргызстанцев
Бизнес
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
Копить на&nbsp;жилье 11&nbsp;лет или взять ипотеку &laquo;‎Бай-Тушума&raquo; на&nbsp;15&nbsp;лет: что выгоднее? Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?
Утверждены новые нормы по&nbsp;проектированию систем газоснабжения. Почему это важно Утверждены новые нормы по проектированию систем газоснабжения. Почему это важно
24 февраля, среда
19:00
Цифра дня. 75 тысяч кыргызстанцев застраховали за год свое жилье Цифра дня. 75 тысяч кыргызстанцев застраховали за год с...
18:49
Более 20 тысяч бутылок незаконного алкоголя изъяли в Ошской области
18:44
Конституционная палата: Нельзя без судебной проверки задерживать на 48 часов
18:30
25 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:27
Под стражу в СИЗО. В Бишкеке задержали мужчину за кражу мобильного телефона