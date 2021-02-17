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Происшествия

В Кыргызстане пытались взломать сайт ГКНБ. Подозреваемого нашли

Выявлен факт попытки незаконного взлома сайта ГКНБ с использованием вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщает пресс-центр госкомитета.

Уточняется, что факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Создание вредоносных компьютерных программ» УК КР.

«Установлен подозреваемый в попытке взлома, им является 46-летний К.Б. На его технических устройствах найдены неопровержимые доказательства его причастности к противоправным действиям. Данное правонарушение, согласно указанным статьям, предусматривает наказание штрафом от 1 тысячи 800 до 3 тысяч расчетных показателей или лишением свободы от 2,5 до 5 лет», — отметили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183817/
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