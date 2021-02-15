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Сюжет: Приграничные конфликты

Высадка саженцев на спорной территории чуть не переросла в конфликт. Подробности

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственный границы стабильная. Об этом сообщает пресс-служба ГПС ГКНБ.

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Уточняется, что пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в  повседневном режиме. Ранее в местности Чек-Добо Баткенского района пограничный наряд Кыргызстана выявил, что граждане Таджикистана занимались посадкой саженцев на неописанном участке госграницы. 

«Ночью неизвестные лица вырвали саженцы с корнем. Граждане РТ попытались высадить саженцы на неописанном участке госграницы второй раз. На законные требования прекратить работы граждане соседней страны устроили словесную перепалку. На место прибыли военнослужащие РТ. Пограничники двух стран заняли позиции. Для недопущения эскалации конфликта в местности Кум-Мазар состоялась встреча пограничных представителей обеих стран, в ходе которой кыргызская сторона заявила о недопустимости любой деятельности на неописанных участках. По итогам переговоров все работы прекращены», — сообщили Погранслужбе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183533/
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