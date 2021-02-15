Сидя в тюрьме, обманывал бизнесменов. Милиция задержала телефонного мошенника

Оперативники криминальной милиции задержали 25-летнего телефонного мошенника, который, сидя в тюрьме, создал схему по обману бизнесменов и доверчивых граждан.

По информации следствия, в прошлом году жертвой мошенника стал один из частных предпринимателей Сокулукского района.

«Злоумышленник позвонил ему от имени одной известной компании и договорился о купле-продаже зерна. В назначенное время приехала машина для загрузки товара. Когда грузовик полностью загрузили, было произведено перечисление денег, после чего телефон мошенника сразу же отключился. Когда продавец и покупатель разобрались, было уже поздно, оказалось, что все это время они договаривались о сделке не напрямую друг с другом, а с телефонным мошенником и деньги перечислили на указанный злоумышленником счет. Ущерб по этому факту составил несколько сотен тысяч сомов», — сообщили в МВД.

И это далеко не единичный случай. По такой же схеме мошенник обманывал предпринимателей с осени 2019 года. Летом прошлого года он обманул двух фермеров на 250 и 255 тысяч сомов каждого. Использовал заключенный и классическую схему с сообщением об аварии.

«Он позвонил жительнице Иссык-Атинского района и сообщил, что ее зять попал в ДТП. Попросил срочно перечислить ему 40 тысяч сомов, чтобы уладить все вопросы по аварии. По точно такой же схеме он на 35 тысяч обманул еще одного жителя района», — отметили в милиции.

Оперативники выяснили, что телефонным мошенничеством все эти годы занимался 25-летний неоднократно судимый кыргызстанец, который в середине января освободился из мест лишения свободы. Удалось выйти и на его подельника.

«Речь идет о его близкой знакомой, которая регулярно навещала его в колонии и обналичивала деньги со счетов. В качестве доказательства оперативники изъяли у нее телефон iPhone 11, с помощью которого велась переписка», — отмечают в министерстве.

Фото пресс-службы МВД. Подозреваемый в мошенничестве

Следствие проверяет задержанного на возможную причастность к совершению аналогичных преступлений.