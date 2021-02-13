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Происшествия

Задержан человек, в ночь на 10 февраля вскрывший сейфы в Бишкекском горсуде

Оперативники Первомайского РУВД столицы нашли и задержали подозреваемого, проникшего в здание Бишкекского городского суда и вскрывшего кабинеты судей. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе районного управления.

«В ходе поисков 29-летнего подозреваемого нашли в Оше. Он задержан и доставлен в Бишкек, водворен в ИВС городской милиции. Следствие по факту кражи продолжается. Устанавливается сумма причиненного ущерба», — сказали в УВД.

Напомним, в ночь с 9 на 10 февраля неизвестные проникли в здание Бишкекского городского суда, вскрыли двери кабинетов судей, расположенных на втором, третьем и четвертом этажах, взломали их сейфы. В суде позже сообщили, что ни одно уголовное дело из сейфов не пропало.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183356/
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