Глава Сокулукского кадастра фигурирует в 11 уголовных делах. Он задержан

Сотрудники АКС ГКНБ задержали директора Сокулукского филиала госучреждения «Кадастр» и его ведущего специалиста. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Установлено, что директор Т.А.К. в преступном сговоре с ведущим специалистом М.Р.А., злоупотребляя должностным положением, незаконно изготовил государственный акт о праве частной собственности на земельный участок одному из руководителей ЗАО. В результате умышленных преступных действий вышеуказанных лиц интересам государства причинен крупный ущерб на сумму более 2,2 миллиона сомов», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых расследуются 11 уголовных дел по другим фактам должностных преступлений. Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

Из открытых источников известно, что директором Сокулукского филиала ГУ «Кадастр» числится Алайбек Тентимишев.