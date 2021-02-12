12:04
USD 84.20
EUR 102.08
RUB 1.14
Происшествия
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Глава Сокулукского кадастра фигурирует в 11 уголовных делах. Он задержан

Сотрудники АКС ГКНБ задержали директора Сокулукского филиала госучреждения «Кадастр» и его ведущего специалиста. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Установлено, что директор Т.А.К. в преступном сговоре с ведущим специалистом М.Р.А., злоупотребляя должностным положением, незаконно изготовил государственный акт о праве частной собственности на земельный участок одному из руководителей ЗАО. В результате умышленных преступных действий вышеуказанных лиц интересам государства причинен крупный ущерб на сумму более 2,2 миллиона сомов», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых расследуются 11 уголовных дел по другим фактам должностных преступлений. Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

Из открытых источников известно, что директором Сокулукского филиала ГУ «Кадастр» числится Алайбек Тентимишев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183241/
просмотров: 1099
Версия для печати
Материалы по теме
Омбудсмен просит отпустить экс-муфтия Максата Токтомушева под домашний арест
Задержан директор департамента жилищно-гражданского строительства
Непоправимый удар по авторитету духовенства. Кадыр Маликов о задержании муфтия
Кадырбека Эргешова отстранили от должности директора спортивного училища
Финпол передал в суд 28 уголовных дел по факту коррупции в Минтрансе
Незаконные многоэтажки в Бишкеке отключены от сетей
Дело Абдиля Сегизбаева. Задержана сотрудница Таш-Мойнокского айыл окмоту
Цифра дня. 633 уголовных дела по факту коррупции возбуждено за четыре месяца
Гендиректор ОсОО «Скай Мобайл» Евгений Кражан арестован на время следствия
Дело главы Верховного суда. В прокуратуре ждут решение дисциплинарной комиссии
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан экс-муфтий Максат Токтомушев В Бишкеке задержан экс-муфтий Максат Токтомушев
Девушку с&nbsp;инвалидностью в&nbsp;Казармане избивали и&nbsp;насиловали родственники Девушку с инвалидностью в Казармане избивали и насиловали родственники
Инцидент на&nbsp;кыргызско-узбекской границе. Что происходит? Инцидент на кыргызско-узбекской границе. Что происходит?
В&nbsp;Бишкекском городском суде вскрыли сейфы в&nbsp;кабинете у&nbsp;судей В Бишкекском городском суде вскрыли сейфы в кабинете у судей
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; предупреждает о&nbsp;новой схеме мошенничества в&nbsp;интернете «Оптима Банк» предупреждает о новой схеме мошенничества в интернете
В&nbsp;два раза больше интернета! +20&nbsp;ГБ в&nbsp;подарок при покупке смартфона онлайн В два раза больше интернета! +20 ГБ в подарок при покупке смартфона онлайн
Полномасштабное обновление платформы &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Полномасштабное обновление платформы «ЭЛСОМ»
Herbalife Nutrition удостоен медали &laquo;&#8470;&nbsp;1&nbsp;Выбор года 2020&raquo; в&nbsp;Кыргызстане Herbalife Nutrition удостоен медали «№ 1 Выбор года 2020» в Кыргызстане
12 февраля, пятница
11:52
Местные выборы. ЦИК отметила роль региональных СМИ в информировании избирателей Местные выборы. ЦИК отметила роль региональных СМИ в ин...
11:22
Мужчина украл телефон в маршрутке. Его задержали
11:02
Глава Сокулукского кадастра фигурирует в 11 уголовных делах. Он задержан
10:49
COVID-19 в мире. Заразились более 107,7 миллиона, умерли более 2,3 миллиона
10:23
В Кыргызстане еще два медика заразились коронавирусом