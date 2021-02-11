Конфликт на границе. Военные Таджикистана не пускают жителей Баткена на пастбища

Военные Таджикистана не пускают жителей Баткена на пастбища в приграничной зоне. Об этом 24.kg заявили жители села Ак-Сай.

По их словам, накануне военные Таджикистана оградили путь на пастбища на участке Тоош-Кандык села Капчыгай Аксайской сельской управы.

«Военные пришли на неописанный участок и начали оттуда гнать чабанов и скот. Тех, кто хотел пройти на пастбище, не пускали. Они еще привезли бульдозер», — сообщили жители Ак-Сая.

По словам местных жителей, сейчас возле административного здания области тоже собираются люди. Они требуют, чтобы военные соседней страны покинули неописанный участок границы и открыли им путь на пастбища.