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Происшествия

Двух мальчиков, вышедших из дома три недели назад, ищут в Кыргызстане

В Кыргызстане ищут двух мальчиков, вышедших из дома три недели назад. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в ОВД Панфиловского района с заявлением обратилась 40-летняя жительница села Вознесеновка с просьбой оказать содействие в поиске несовершеннолетних сыновей. 16-летний Куаныш Каримжанов и 17-летний Адыл уулу Арген 19 января примерно в 20.00 вышли из дома и не вернулись.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области

Куаныш Каримжанов

Приметы: рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, черные короткие волосы, темные глаза. Был одет: черная шапка, красная куртка, черные спортивные штаны, черные ботасы.

Адыл уулу Арген

Приметы: рост 155-160 сантиметров, среднего телосложения, черные короткие волосы, темные глаза. Был одет: черная шапка, зеленая куртка, белые спортивные штаны, черные ботасы, при себе имел черный портфель.

В милиции просят всех, кто видел разыскиваемых или владеет какой-либо информацией об их местонахождении, позвонить по номерам телефонов: 0701430319, 0312607989, 0313751402.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182744/
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