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Происшествия

Лжегадалка обманула женщину на 340 тысяч сомов. Подозреваемую задержали

В Жайылском районе задержали подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в милицию обратилась местная жительница и рассказала, что в марте 2019 года по телевизору увидела рекламу услуг гадалки и обратилась к ней. Подозреваемая выслушала женщину и воспользовалась ее беспомощным положением — взяла 340 тысяч сомов и $100.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Позже предполагаемую мошенницу объявили в розыск.

Ее задержали сегодня в одном из домов Бишкека и водворили в ИВС. Известно также, что задержанная состоит на учете МВД как член организованной преступной наркогруппировки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182521/
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