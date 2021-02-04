В городе Ош пешеходов штрафуют за нарушение Правил дорожного движения

В Оше оштрафовали 20 пешеходов за переход дороги в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе отдела Патрульной службы милиции южной столицы.

По ее данным, в Оше сотрудники ОПСМ разъясняют жителям правила поведения на дорогах.

«В последнее время горожане все чаще нарушают ПДД и переходят дорогу в неположенных местах, мешают водителям и создают аварийные ситуации. Поэтому мы организовали трехдневный рейд. Нарушителей штрафуем на 1 тысячу сомов по статье 125 Кодекса о нарушениях», — рассказали в ведомстве.