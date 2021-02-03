12:17
USD 84.80
EUR 102.48
RUB 1.12
Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

Отец изнасиловал родную дочь. Подозреваемого задержали

В Аламединском районе задержали подозреваемого в изнасиловании собственной дочери. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. В Аламединском районе задержали подозреваемого в изнасиловании собственной дочери

По ее данным, в милицию обратилась 19-летняя потерпевшая и попросила принять меры в отношении отца, который ее изнасиловал.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 161 «Изнасилование» УК КР. Заявительница рассказала, что 1 февраля отец изнасиловал ее в 17.00. Когда вернулась мать, она все ей рассказала и на следующий день они обратились в правоохранительные органы. Девушка добавила, что в первый раз отец изнасиловал ее еще в 2019 году.

37-летнего подозреваемого задержали и водворили в ИВС. Назначены необходимые экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182141/
просмотров: 558
Версия для печати
Материалы по теме
Айсулуу Мамашова отчитала замглавы МВД за то, что тот переписывался в телефоне
МВД Кыргызстана: Видео изнасилования в бане снято в селе Кош-Агач на Алтае
Изнасилование 13-летней девочки. Областной суд не может начать рассмотрение дела
Изнасилование мальчика в бане. В ГУВД уверяют, что видео снято не в Кыргызстане
Патрульные задержали подозреваемого в изнасиловании
Изнасилование девочки в Токмаке. Депутат требует дать оценку действиям матери
Изнасилование 13-летней девочки. Активисты собирают письма судье
Эльвира Сурабалдиева встретилась с мамой девочки, пострадавшей от насилия
Изнасилование 13-летней девочки. В приговоре суда нашли несоответствия
Изнасилование 13-летней. В ООН призвали Кыргызстан к полному соблюдению закона
Популярные новости
Задержан генеральный директор ОсОО &laquo;Скай Мобайл&raquo; Евгений Кражан Задержан генеральный директор ОсОО «Скай Мобайл» Евгений Кражан
Камчыбек Ташиев: Мое знакомство с&nbsp;Нургазы Анаркуловым не&nbsp;помешает расследованию Камчыбек Ташиев: Мое знакомство с Нургазы Анаркуловым не помешает расследованию
Машина всмятку. Водитель Mercedes не&nbsp;справился с&nbsp;управлением и&nbsp;врезался в&nbsp;дерево Машина всмятку. Водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в дерево
В&nbsp;городе&nbsp;Ош ранен родственник Курсана Асанова В городе Ош ранен родственник Курсана Асанова
Бизнес
Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»
1+1. Получи телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона Tecno Camon&nbsp;12 Air 1+1. Получи телефон в подарок при покупке смартфона Tecno Camon 12 Air
Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от&nbsp;своих показаний Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от своих показаний
Новые тарифные планы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom! Новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom!
3 февраля, среда
12:15
Из швейника в министры. Депутат вновь поднимает вопрос о назначениях Из швейника в министры. Депутат вновь поднимает вопрос...
12:12
В Джалал-Абаде парень просил милостыню, переодевшись в женщину. Его задержали
12:09
Как инвесторы потеряли $800 тысяч, вложив в здание Садыра Жапарова и его друзей
12:03
Отец изнасиловал родную дочь. Подозреваемого задержали
12:01
Вакцинация населения от коронавируса в Кыргызстане пройдет в три этапа