Отец изнасиловал родную дочь. Подозреваемого задержали

В Аламединском районе задержали подозреваемого в изнасиловании собственной дочери. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Фото ГУВД Чуйской области. В Аламединском районе задержали подозреваемого в изнасиловании собственной дочери

По ее данным, в милицию обратилась 19-летняя потерпевшая и попросила принять меры в отношении отца, который ее изнасиловал.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 161 «Изнасилование» УК КР. Заявительница рассказала, что 1 февраля отец изнасиловал ее в 17.00. Когда вернулась мать, она все ей рассказала и на следующий день они обратились в правоохранительные органы. Девушка добавила, что в первый раз отец изнасиловал ее еще в 2019 году.

37-летнего подозреваемого задержали и водворили в ИВС. Назначены необходимые экспертизы.